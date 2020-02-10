2020-02-10T08:34:05+03:00
Общество

Супруги в ЕАО затопили печь и случайно спалили баню

Постройка загорелась, пока хозяева занимались домашними делами во дворе
Александр ШТААЛЬ
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Супруги в ЕАО затопили печь и случайно спалили банюСупруги в ЕАО затопили печь и случайно спалили банюФото: Николай ХИЖНЯК
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В Еврейской автономии супруги хотели протопить печь в бане и просмотрели начало пожара. Все случилось, пока они занимались домашними делами во дворе. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 15:10. Пожарные расчеты направились на улицу Хинганскую в Облучье.

- Дым, вырывающийся из постройки, заметили сами погорельцы. Они же вызвали огнеборцев. Пламя моментально распространилось по потолку и стенам ветхого строения. Собственники боялись, что огонь перебросится на жилой дом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Усилиями пожарных пламя все же удалось потушить, не дав ему возможности захватить еще и жилье пострадавших. Во время обследования постройки выяснилось, что граждане перекалили дымовыводящую трубу, поэтому и загорелись потолок и ближайшая стена. За нарушение требований пожарной безопасности, а именно за оставление без присмотра топящейся печи, предусмотрена административная ответственность. Облученцам разъяснены правила эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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