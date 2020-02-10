2020-02-10T08:15:59+03:00
Общество

В Еврейской автономии купят 30 квартир для врачей

На такой шаг решились, чтобы привлечь в область новых специалистов
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Еврейской автономии купят 30 квартир для врачейВ Еврейской автономии купят 30 квартир для врачейФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Управление здравоохранения правительства ЕАО признало подобную меру социальной поддержки врачей весьма эффективной - именно предоставление благоустроенного жилья впервые дало в 2019 году прирост количества врачей в автономии на 17 человек. На сегодняшний день в области насчитывается 70 служебных квартир, в которых проживают медицинские работники. При этом 53 медика получили жилье в прошлом году, когда эти квартиры для них также приобретало правительство региона, а финансировало проект Минвостокразвития России.

В настоящее время, по данным облздрава ЕАО, в благоустроенном жилье нуждаются 14 молодых врачей, обучающихся в ординатуре, также уже заключены договоры на обучение в ординатуре еще с 20 выпускниками медицинских вузов Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Все выпускники - жители других городов, у многих уже есть семьи, и решающим фактором для выбора ими Биробиджана местом трудоустройства является предоставление собственной благоустроенной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии купят 30 квартир для врачей
На «Лыжню России 2020» вышли жители Хабаровского края от 3 до 75 лет
Около 7 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ-2020 в Хабаровском крае
Супруги в ЕАО затопили печь и случайно спалили баню
Нелегальным ловцам крабов в Хабаровском крае зачитали приговор
Профессиональные театры Хабаровска и Комсомольска представят лучшие постановки на конкурс
Австрийские кинематографисты приедут за эксклюзивом в Хабаровский край
Из-за введения масочного режима хабаровчане не смогут проверить работу своих тонометров
В Хабаровском крае ожидается резкое потепление
В ЕАО пациент психиатра-нарколога возил детей на школьном автобусе
От пламени в Хабаровске спаслись 10 жильцов дома на улице Черемуховой
Три пешехода в Хабаровске оказались под колесами разных машин
Работу управляющих компаний депутаты Законодательной думы Хабаровского края берут под особый контроль
Как не заразиться коронавирусом и ОРВИ, рассказали в Хабаровском крае
Юнармейцы в Еврейской автономии постреляли из пневматической винтовки
Десятки дубов в ЕАО пали жертвами «черных» дровосеков
Вылетающий из Хабаровска во Вьетнам пассажир заплатил за избиение представителя власти
Погода в Хабаровске на 10 февраля 2020 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае женщина стащила с электронной карты 8 тысяч рублей
«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0