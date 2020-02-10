В Еврейской автономии купят 30 квартир для врачей

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:15:59+03:00

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Управление здравоохранения правительства ЕАО признало подобную меру социальной поддержки врачей весьма эффективной - именно предоставление благоустроенного жилья впервые дало в 2019 году прирост количества врачей в автономии на 17 человек. На сегодняшний день в области насчитывается 70 служебных квартир, в которых проживают медицинские работники. При этом 53 медика получили жилье в прошлом году, когда эти квартиры для них также приобретало правительство региона, а финансировало проект Минвостокразвития России.

В настоящее время, по данным облздрава ЕАО, в благоустроенном жилье нуждаются 14 молодых врачей, обучающихся в ординатуре, также уже заключены договоры на обучение в ординатуре еще с 20 выпускниками медицинских вузов Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Все выпускники - жители других городов, у многих уже есть семьи, и решающим фактором для выбора ими Биробиджана местом трудоустройства является предоставление собственной благоустроенной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU