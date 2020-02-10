10 Февр. 2020 2020-02-10T08:12:43+03:00

На «Лыжню России 2020» вышли жители Хабаровского края от 3 до 75 лет. Фото: администрация Амурского района

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Тридцать восьмая открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» с размахом прошла в Хабаровском крае - в этом году старт мероприятию дали в Амурске, на стадионе «Юность».

- Всего прошло 13 заездов по возрастным группам от дошкольного возраста до 70 лет и старше, - рассказали в пресс-службе Амурского муниципального района. - При этом самому старшему участнику гонки исполнилось 75 лет, а самому маленькому лыжнику всего три года.

Как отмечают спортсмены, мероприятие прошло на позитивной ноте - всех участников в конце одарили спортивными шапочками «Лыжня России -2020», а также разрешили оставить номер участника на память. Самых маленьких лыжников за участие наградили сладкими призами, а победителям и призерам взрослых групп вручили грамоты и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU