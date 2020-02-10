2020-02-10T08:52:27+03:00
Общество

В Хабаровском крае подвели газ новому рыбоводному комплексу

Предполагается, что на предприятии будут выращивать до полутора тонн живой рыбы в год
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае подвели газ новому рыбоводному комплексуВ Хабаровском крае подвели газ новому рыбоводному комплексуФото: пресс-служба АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"
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В Хабаровском крае подвели газ новому рыбоводному комплексу, расположенному в районе имени Лазо. Специалисты уже провели врезку в действующий межпоселковый газопровод и выполнили пуск голубого топлива в газораспределительную сеть. Также газовая компания провела технический надзор за строительством газовых коммуникаций комплекса.

- Инновационное предприятие находится в поселке Переяславка. Оно будет специализироваться на разведении, производстве и переработке рыбы. Работы по врезке завершены. С потребителем заключили договор на поставку газа, - рассказал Алексей Чайко, и.о. заместителя генерального директора, главный инженер.

Отметим, что в рыбоводном комплексе собираются выращивать не меньше полутора тысяч тонн живой рыбы в год. К слову, на сегодняшний день природным газом обеспечили 28 населенных пунктов, более 106 тысяч квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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