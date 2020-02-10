Около 7 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ-2020 в Хабаровском крае

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:41:30+03:00

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В этом году Единый госэкзамен пройдет в три этапа: с 20 марта по 13 апреля досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной, с 4 по 22 сентября - дополнительный. Первыми испытаниями досрочного этапа станут экзамены по географии и литературе, а основной этап стартует с географии, литературы и информатики.

- Также завершился прием заявлений на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в 2020 году, - рассказали в пресс-службе минобрнауки Хабаровского края. - Кроме того, в Хабаровском крае 20 февраля состоится федеральный тренировочный экзамен по английскому языку. В нем примут участие будущие выпускники школ из 17 муниципальных образований края.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году ЕГЭ сдадут 6695 человек в основной период и еще 113 - в дополнительный. При этом 100 из них - это выпускники прошлых лет, 11 человек - студенты колледжей и техникумов, еще двое - выпускники школ, не прошедших ГИА в прошлые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU