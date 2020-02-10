2020-02-10T09:23:08+03:00
Спорт

Хабаровские спортсмены примут участие в чемпионате по пауэрлифтингу в Европе

Накануне завершилось первенство России, по итогам которого хабаровчане и вошли в сборную
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Хабаровские спортсмены примут участие в чемпионате по пауэрлифтингу в ЕвропеХабаровские спортсмены примут участие в чемпионате по пауэрлифтингу в ЕвропеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Состязания, на которые съехались более 350 атлетов, прошли в Екатеринбурге. По итогам соревнований в состав сборной России для участия в первенстве Европы включили хабаровчан Тамару Прошину, Алину Агафонову и Александра Кузьмина. Еще один атлет - Анатолий Леонов будет представлять наше страну на чемпионате Европы среди мужчин.

- Среди девушек до 18 лет Тамара Прошина в весовой категории 43 килограмма заняла два первых места - в приседаниях с весом 112.5 килограмма и становой тяге 110 килограммов, а также третье место в жиме лежа с весом 55 килограммов, - рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. - Среди мужчин Анатолий Леонов в весовой категории 66 килограммов стал серебряным призером соревнований с суммой 735 килограмма.

Также отметились спортсменки Светлана Сабурова и Оксана Ромашкина, занявшие в турнире 4 и 5 места, завоевав бронзу и серебро в различных категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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