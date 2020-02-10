2020-02-10T11:32:25+03:00
Общество

В Биробиджане правоохранители остановили пьяного прохожего с применением силы

До этого он успел накричать на стражей порядка, толкался и пытался убежать
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане правоохранители остановили пьяного прохожего с применением силыВ Биробиджане правоохранители остановили пьяного прохожего с применением силыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджане в руки росгвардейцев попал случайный прохожий. Он привлек внимание правоохранителей своей неуверенной походкой, которая появляется после изрядного количества выпитого алкоголя. Вид у мужчины был неопрятный, а на одежде отпечатались следы падений. Его решили проверить. Это обычная процедура, однако «клиент» оказался агрессивным.

- Во время беседы 34-летний местный житель кричал и размахивал руками. От него исходил сильный запах алкоголя. Тогда решили задержать его и передать сотрудникам полиции. В ответ на это злоумышленник оттолкнул росгвардейцев и попытался скрыться. На требования прекратить противоправные действия он не реагировал, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЕАО.

Чтобы остановить «клиента», правоохранителям пришлось применить физическую силу - использовали прием с загибом руки за спину, а на руки потом надели наручники. После этого его доставили в дежурную часть. По факту случившегося проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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