В Биробиджане временно отключат горячую воду 11 и 12 февраля

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:31:43+03:00

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В Биробиджане 11 и 12 февраля временно отключат горячую воду. Это вынужденная мера в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По предварительной информации, завтра, 11 февраля, воду отключат в девять часов утра в домах в микрорайоне Сопка. Ограничение будет действовать до окончания работ. На следующий день, 12 февраля, также в 9:00 в связи с производственной необходимостью на котельной «Мясокомбинат» приостановят подачу горячей воды в жилых домах №№9, 9А, 11А, 11Б, 15, 17, 17А и 20 на улице Стяжкина.

Жильцам домов, которые попадают под отключение, приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Специалисты в свою очередь постараются сделать все возможное, чтобы выполнить предстоящую работу в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU