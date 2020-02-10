2020-02-10T11:30:50+03:00
Здоровье

На севере Хабаровского края превышен эпидпорог по ОРВИ

Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности
Александр ШТААЛЬ
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На севере Хабаровского края превышен эпидпорог по ОРВИНа севере Хабаровского края превышен эпидпорог по ОРВИФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Николаевске-на-Амуре превышен эпидпорог по ОРВИ на два человека. Так, по последним данным с 26 января по 10 февраля заболели 394 человека, из них 202 школьника. На сегодняшний день в районе закрыли на карантин ряд школ и детских садов.

- С 4 по 10 февраля приостановили учебный процесс в школе и детском садике в селе Нигирь, с 5 по 13 февраля - в девяти классах СОШ №4, по 14 февраля – в трех классах школы №5. Остальные школы и дошкольные учреждения работают в обычном режиме, - сообщили в управлении образования администрации Николаевского района.

Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не пополнить ряды «простуженных». Пожалуйста, чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу грязными руками. Откажитесь от посещения мероприятий, которые проходят в закрытых непроветриваемых помещениях. Если признаки заболевания появились, то обязательно изолируйте больного и обратитесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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