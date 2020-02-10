В парке «Динамо» в Хабаровске демонтируют зимний городок

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:29:56+03:00

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В Хабаровске на этой неделе, 14 февраля, начнется демонтаж зимнего городка в районе парка «Динамо». Уже к воскресенью на этой неделе главная парковая аллея примет свой обычный «будничный» вид. Об этом рассказали в городском управлении культуры.

В 2019 году на территории парка установили 30 снежных и ледовых композиций, четыре горки, игровые зоны, декоративные композиции изо льда «Русский музей» с полотнами великих художников и ледовые скульптуры, изготовленные участниками традиционного конкурса «Амурский хрусталь». В целом в городе работали 14 новогодних площадок. Дворы украшали силами работников управляющих компаний, ТСЖ и энтузиастов из числа жителей. Также в краевой столице залили 70 хоккейных коробок. Решение об их демонтаже принимают собственники совместно с жилищными организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU