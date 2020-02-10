Театры в Хабаровском крае получили гранты на новые постановки

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:06:57+03:00

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Театры в Хабаровском крае получат финансовую поддержку из федерального бюджета. В целом грантовую поддержку по Программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке в этом году получили пять театров.

- Драматический театр Комсомольска-на-Амуре получит около четырех миллионов рублей на постановку «Зулейха открывает глаза» по роману Гюзель Яхиной. Столько же выделят Хабаровскому театру юного зрителя на поставку спектакля-путешествия «Джордж и тайны Вселенной» по книге Стивена и Люси Хокинг, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также среди получателей грантов Камчатский театр драмы и комедии, Приморский краевой драматический театр молодежи и Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской. Премьеры спектаклей, на которые потратят финансирование, должны состояться не позднее 25 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU