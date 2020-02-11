Погода в Хабаровске на 11 февраля 2020 года: днем до -4, без осадков

11 Февр. 2020 2020-02-11T01:05:23+03:00

Погода в Хабаровске на 11 февраля 2020 года: днем до -12, без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -7

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -5-7.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -4 до -6, ветер южный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 11-16 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-26. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -15-17.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU