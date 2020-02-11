Почти две тысячи детей заболели ОРВИ в Хабаровском крае

11 Февр. 2020 2020-02-11T01:31:31+03:00

В регионе на карантин закрыли семь школ, 161 класс и 32 группы в 24 детских садах

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В Хабаровском крае ОРВИ заболели в общей сложности почти две тысячи детей. На сегодняшний день уже превышен эпидпорог на два человека в Николаевском районе. В целом в регионе закрыли на карантин семь школ, 161 класс и 32 группы в 24 детских садах.

- Приостановили учебный процесс в школе села Нигирь в Николаевском районе, в школе №49 и в кадетской школе №1 в Хабаровске, в школах поселка Мухен района имени Лазо, поселках Новый Ургал и ЦЭС Верхнебуреинского района, в селе Бриакан района имени Полины Осипенко. Общее число заболевших детей в этих учебных заведениях составляет 1142 человек, - рассказали в министерстве образования и науки края.

Детские сады не работают в селе Нигирь Николаевского района, в селе Херпучи района имени Полины Осипенко, в поселке Уктур Комсомольского района и в поселке Дормидонтовка Вяземского района. Общее число заболевших детей на сегодняшний день составляет одна тысяча 908 человек. В регионе принимают меры профилактики заболеваемости. Среди них дезинфекция помещений, «утренние фильтры» для учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU