В заповеднике Хабаровского края простятся с госинспектором
В заповеднике «Комсомольский» в Хабаровском крае простятся с другом и коллегой Дмитрием Мироновым. Он работал старший государственный инспектором. Дмитрий скончался на 40-м году жизни после продолжительной болезни. О печальном событии стало известно вчера, 10 февраля.
- В прошлом Дмитрий служил в органах МВД, участвовал в военных действиях на Северном Кавказе. Он окончил Дальневосточный Федеральный университет по специальности биолог, а после уже пришел работать в заповедник. Дмитрий Миронов проявлял интерес к научной деятельности, отличался спокойным нравом, рассудительностью и грамотностью, увлекался спортом и занимался туризмом. Искренне переживал за заповедное дело, - рассказали в заповеднике «Комсомольский».
Для сотрудников Комсомольского заповедника, для родных и близких Дмитрия его ранний уход из жизни стал невосполнимой утратой.
ИСТОЧНИК KP.RU