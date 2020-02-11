В заповеднике Хабаровского края простятся с госинспектором

11 Февр. 2020 2020-02-11T02:13:00+03:00

Дмитрий Миронов ушел из жизни на 40-м году жизни после продолжительной болезни

Изменить размер текста: A A

В заповеднике «Комсомольский» в Хабаровском крае простятся с другом и коллегой Дмитрием Мироновым. Он работал старший государственный инспектором. Дмитрий скончался на 40-м году жизни после продолжительной болезни. О печальном событии стало известно вчера, 10 февраля.

- В прошлом Дмитрий служил в органах МВД, участвовал в военных действиях на Северном Кавказе. Он окончил Дальневосточный Федеральный университет по специальности биолог, а после уже пришел работать в заповедник. Дмитрий Миронов проявлял интерес к научной деятельности, отличался спокойным нравом, рассудительностью и грамотностью, увлекался спортом и занимался туризмом. Искренне переживал за заповедное дело, - рассказали в заповеднике «Комсомольский».

Для сотрудников Комсомольского заповедника, для родных и близких Дмитрия его ранний уход из жизни стал невосполнимой утратой.

ИСТОЧНИК KP.RU