Новый регламент Законодательной думы Хабаровского края сделает ее работу результтивнее

11 Февр. 2020 2020-02-11T02:28:15+03:00

Изменения в регламент как раз обеспечивают обязательность такой предварительной работы и оставляют возможность завести в повестку при хорошей подготовке до пяти вопросов.Фото: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

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В январе в краевой думе приняли решение изменить регламент законодательного органа. По задумке реформаторов это должно существенно повысить результативность работы парламентариев при рассмотрении вопросов, относящихся к определенной категории.

Изменения касаются вопросов, которые в думе называют отчетно-информационными. То есть, связанные с необходимостью пригласить на думское заседание представителей исполнительной ветви власти, заслушать отчеты, задать вопросы. А там, где речь идёт об изменениях в расходах по субъекту, возникает обязательная необходимость согласовывать такого рода решения с губернатором. На что требуется дополнительное время.

- Когда отчетно-информационные вопросы заводятся в повестку, они по сути не достигают никакого эффекта, кроме рутинного продолжительного рассмотрения, – отметила спикер краевого парламента Ирина Зикунова. - Два очередных заседания думы, на которых были рассмотрены дополнительные вопросы отчетно-информационного характера, прошли по одному сценарию: обсуждение повестки растянулось на полчаса с пламенными выступлениями инициаторов, дополнительные отчетные вопросы представителей правительства слушались по сорок минут каждый, снова то же: вопросы, горячие выступления. При этом на уровне решения одно: принять к сведению. Дело в том, что для решения проблемы нужно выработать оргподход и найти финансовый источник. А это требует предварительной работы по вопросу, которая проводится на рабочих группах, правительственных часах, комитетах. Однако противники регламентных перемен практически не работают в комитетах, не посещают правительственных часов.

Гораздо эффективнее было бы рассматривать подобные вопросы не на общих заседаниях, а на думских комитетах, круглых столах, которые предполагают выступление нескольких сторон, в том числе экспертов. Кроме того, депутаты могут участвовать в работе коллегиальных органов, обращаться с письменными запросами в адрес любого уровня представителей исполнительной власти.

- Все это богатство форм депутатской работы – форм, которые позволяют действительно выйти на подготовленные решения, к сожалению, не нашло широкого применения в состоявшемся отрезке работы думы седьмого созыва, - прокомментировала председатель.

Изменения в регламент как раз обеспечивают обязательность такой предварительной работы и оставляют возможность завести в повестку при хорошей подготовке до пяти вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU