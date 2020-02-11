В Хабаровском крае готовятся к большим лесным пожарам

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:23:39+03:00

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В Хабаровском крае готовятся к началу пожароопасного сезона. Ориентировочно он откроется 30 марта. В этом году специалисты прогнозируют высокие риски возгораний. Напомним, площадь земель лесного фонда в регионе составляет 73,7 миллиона гектаров. В готовности у лесоохраны находятся 19 пожарно-химических станций, 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

- В регионе планируют потратить 260 миллионов рублей на работы по тушению пожаров. Уже закупили 15 единиц тяжелой бульдозерной техники. В планах приобрести еще 10 вездеходов, три тягача с тралами и три вахтовки. На закупку направят 82 миллиона рублей, - прокомментировала Елена Малюгина, и.о. начальника краевого управления лесами.

По статистике до 60 процентов пожаров в лесах происходят по вине человека, 21 процент - от грозовых разрядов, 20 процентов - пожары пришли на краевые земли с других территорий, где тушение не организовано, и два процента возгораний возникли в полосе отвода железной дороги. В регионе планируют организовать систему раннего мониторинга пожаров. Для этого будут патрулировать опасные районы - как с земли, так и с воздуха. В крае уже утвердили планы тушения лесных пожаров на территории 40 лесничеств. Жители края смогут круглосуточно сообщать о пожарах в лесах на бесплатный номер 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU