В Хабаровске спорт поставили на недельную паузу из-за ОРВИ

11 Февр. 2020 2020-02-11T03:12:00+03:00

Турниры и состязания, которые планировали провести в городе, перенесли на более поздний срок

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В Хабаровске спорт поставили на недельную паузу. Это необходимая мера в связи с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ. Также в краевой столице перенесли на более поздний срок турниры и соревнования, которые должны были провести в городе.

- В числе несостоявшихся мероприятий чемпионат и первенство города по тхэквондо, спартакиада учащихся среднеспециальных образовательных учреждений по баскетболу, чемпионат по шахматам, первенство города по боксу, - рассказал Алексей Подгорный, заместитель начальника управления.

Также перенесли соревнования, которые должны были пройти в закрытых помещениях с участием большого количества людей. Даты проведения мероприятий сообщат позднее, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в городе. При этом тренировки в спортивных школах продолжаются. Пока ни одна из секций на карантин не закрыта.

Напомним, в Хабаровске из-за гриппа и ОРВИ отменили военно-исторический фестиваль «Россия.Будущее.Мы». В нем должны были участвовать около пяти тысяч человек - учащиеся школ, лицеев и гимназий, их педагоги и родители, первые лица города и края, руководство Восточного военного округа, представители ветеранских общественных организаций.

Также в Хабаровске отменили благотворительную акцию «Будь уверен! Будь здоров». Ее участники теперь не смогут проверить бесплатно свои тонометры.

ИСТОЧНИК KP.RU