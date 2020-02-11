2020-02-11T07:55:11+03:00
Общество

«Ростелеком» поможет юным хабаровчанам учиться на «отлично»

Сервис «Для учебы плюс» будет доступным бесплатно до конца июня 2020 года.
Евгения МОЛОТОВА
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«Ростелеком» поможет юным хабаровчанам учиться на «отлично». Фото "Ростелеком"«Ростелеком» поможет юным хабаровчанам учиться на «отлично». Фото "Ростелеком"
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При подключении домашнего интернета и интерактивного телевидения от «Ростелеком» абоненты могут воспользоваться акцией «Для учебы плюс» в рамках сервиса «Ростелеком Лицей». Для участия в акции подать заявку на подключение услуг нужно до 29 февраля. Сервис будет доступен бесплатно до конца июня.

- Впереди последняя четверть учебного года, время контрольных и экзаменов, - отмечает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». - Сервис «Ростелеком Лицей» разработан специально для того, чтобы помочь школьникам успешно пройти этап годовой аттестации. Преподаватели лучших московских вузов и школ разработали учебную программу в соответствии с государственным стандартом, а мы структурировали эту информацию в понятном интерфейсе и записали короткие емкие видеоуроки. Ребенку нужно только выбрать удобное время и заниматься с любого устройства.

Принять участие в акции могут все новые клиенты компании, подключающие пакет услуг по «оптике». Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей», подписках и акциях доступны здесь.

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