Легкоатлеты Хабаровского края заполучили «золото» первенства России

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:19:33+03:00

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Легкоатлеты Хабаровского края отличились на первенстве России, которое прошло в Волгограде. В состязаниях участвовали спортсмены и спортсменки в возрасте до 20 лет. По итогу соревнований в копилке достижений дальневосточников оказались две золотые, серебряная и бронзовая награды.

- «Золото» завоевали Виктория Баркова и Дарья Шинкевич. Виктория с результатом 6,01 метра стала первой в прыжках в длину, Дарья выиграла в толкании ядра, ее результат - 15,29 метра. «Серебро» досталось Никите Усяеву за тройной прыжок, а «бронза» - Леониду Отческому в прыжках в высоту с результатом 2,12 метра, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

Отметили и выступление Милены Игнатченко в беге на две тысячи метров с препятствиями, Георгия Кивнишвили в толкании ядра и Ярослава Жинкина в беге на 200 метров. В этих дисциплинах спортсмены заняли четвертые места.

ИСТОЧНИК KP.RU