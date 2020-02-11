2020-02-11T05:18:35+03:00
Общество

Вьетнамские туристы пытались провезти в Хабаровск потенциально опасные овощи

У путешественников забрали больше 100 килограммов продукции
Александр ШТААЛЬ
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Вьетнамские туристы пытались провезти в Хабаровск потенциально опасные овощиВьетнамские туристы пытались провезти в Хабаровск потенциально опасные овощиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В аэропорту Хабаровска у туристов из Вьетнама изъяли больше 100 килограммов овощей. Нарушителей выявили в первую неделю февраля 2020 года. В пункте пропуска стражи порядка выявили шесть случаев нарушения законодательства в области карантина растений.

- Граждане Вьетнама прибыли в краевую столицу авиарейсом из аэропорта Нарита (Япония). Документы на овощи, а именно фитосанитарные сертификаты, не смогли предъявить. В багажах нашлись смесь листовых овощей, корней и луковиц (листья бамбука, укроп и петрушка азиатских видов и другая зелень, лук, чеснок, корни имбиря). На каждого нарушителя приходилось от восьми до 25 килограммов груза, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, ввозить на территорию России овощи и фрукты без фитосанитарных документов нельзя. Это требование действующего законодательства РФ. Также нельзя провозить продукцию в ручной клади и багаже. Изъятые овощи подлежат уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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