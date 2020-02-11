В Комсомольске осудят участников наркотрафика из Европы

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:58:09+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанут члены преступной группы, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков. По предварительной информации, организатором бизнес-схемы был 32-летний житель Забайкальского края, отбывающий наказание в исправительной колонии. Он с помощью жителя города Юности организовал поставки запрещенных веществ из Санкт-Петербурга и одной из стран Европы.

- Во время предварительного расследования выяснили, что наркотики поступали в Комсомольск-на-Амуре почтовыми отправлениями. Далее подельник осужденного сбывал полученный товар через специально созданный для этого интернет-магазин «Новый день», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Задержали подельника прямо возле почтового отделения после получения бандероли. Во время личного досмотра у мужчины изъяли пакет с наркотическим средством. Позже нашлись и тайники, где лежал товар на продажу. Всего изъяли около 100 граммов вещества, также конфисковали фасовочные пакеты и электронные носители информации. Отметим, что организатору группы грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Его сообщнику - лишение свободы сроком до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU