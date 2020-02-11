Полторы тысячи жителей севера Хабаровского края купили льготные авиабилеты

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:42:38+03:00

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Чуть больше полутора тысяч жителей северных районов Хабаровского края смогли купить льготные авиабилеты. Напомним, программа субсидированных перевозок распространяется на Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и район имени Полины Осипенко. Она стартовала 13 января.

- Цена льготного авиабилета для взрослых составляет четыре тысячи 500 рублей, для детей от двух до 12 лет - три тысячи рублей. Рейсы выполняют КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Аврора», - рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Среди действующих сейчас маршрутов «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре», «Хабаровск - Охотск», «Хабаровск - Аян», «Хабаровск - Чумикан», «Хабаровск - Херпучи», «Хабаровск - Богородское», «Хабаровск - Нелькан» и в обратном направлении. Напомним, программу субсидированных перевозок запустили с целью сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков.

Чтобы купить билет, нужно предъявить постоянную прописку (не менее 12 месяцев) в муниципальном районе, участвующем в программе, либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета. Билеты надо покупать лично, так как требуется согласие на обработку персональных данных. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU