2020-02-11T06:19:31+03:00
Общество

Необычные живые организмы планеты в большом количестве нашли на островах в Хабаровском крае

Они облюбовали гниющие деревья, молодые ели и даже экскременты медведя
Александр ШТААЛЬ
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Необычные живые организмы планеты в большом количестве нашли на островах в Хабаровском краеНеобычные живые организмы планеты в большом количестве нашли на островах в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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На Шантарах в Хабаровском крае ученые в августе прошлого года изучали грибы - необычные живые организмы планеты. Некоторые результаты такого изучения озвучили на днях. Группу сумчатых грибов, их еще называют аскомицетами, исследовала доктор биологических наук Анна Богачева.

- На острове Большой Шантар она нашла 54 вида грибов из 20 семейств. Аскомицеты росли на гниющей древесине березы, на стволе молодой ели, коровых чешуйках каменной березы и даже на экскрементах бурого медведя. Также грибы находили на голой почве и на обочине старой дороги, на моховой подушке и прошлогодних стеблях чемерицы, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что аскомицеты отличаются между собой по форме, размерам и окраске. Некоторые из них можно употреблять в пищу, а часть грибов занесена в Красную книгу Хабаровского края. Исследования необычных организмов собираются продолжить, и вполне возможно, что длиться они будут не один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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