К уникальному пещерному комплексу в Хабаровском крае приведут туристов

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:23:36+03:00

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В Хабаровском крае в 2020 году появится новый заказник «Арсеньевский». Он расположится на юго-восточных склонах Куканского хребта и в самой западной части хребта Джаки-Унахта-Якбыяна на территориях Хабаровского и Амурского районов. Особый статус означает, что на этих землях нельзя будет вести промышленные рубки деревьев, строить крупные объекты, вести деятельность, которая может нанести урон окружающей природе.

- Площадь заказника составит больше 208 тысяч гектаров. Резерват на левобережье Нижнего Приамурья богат кедрово-широколиственными, елово-кедровыми и пихтово-еловыми лесами. Здесь обитают животные, занесенные в Красные книги России и Хабаровского края, есть 27 редких и исчезающих видов, - рассказали в краевом минприроды.

К слову, заказник «Арсеньевский» создают также с целью развития научного туризма и просветительской деятельности. На его территории будет находиться уникальный Улсинский пещерный комплекс. Он представляет собой целую систему подземных полостей, переходов, колодцев, озер, водотоков, ледяных сталактитов, сталагмитов, колонн и наледей. Здесь много интересного найдут для себя спелеологи, гляцеологи, дайверы и любители активного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU