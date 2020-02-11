В районе Хабаровского края отменили карантин по африканской чуме свиней

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:22:33+03:00

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В Бикинском районе Хабаровского края отменили карантин по африканской чуме свиней. Распоряжение об этом уже подписал глава региона Сергей Фургал. Напомним, на территории района в декабре 2019 года нашли туши мертвых кабанов. По итогам исследований выяснилось, что они были носителями вируса африканской чумы свиней. Это послужило поводом для введения ограничительных мер.

- Карантин сняли после проведения комплекса мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней. Трупы диких кабанов уничтожили, продезинфицировали места обнаружения и места хранения. На сегодняшний день продолжается мониторинг охотничьих территорий на предмет обнаружения павших животных. Новых случаев не выявлено, - сообщил Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор края.

Отметим также, что на территории края не зафиксировали случаев заражения домашних животных африканской чумой свиней. Между тем осенью 2019 года на территории ЕАО в Ленинском районе зафиксировали вспышки заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU