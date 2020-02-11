2020-02-11T07:26:17+03:00
Общество

Приставы в Комсомольске эффективно «испугали» должника

Мужчина решил, что лучше заплатить 20 тысяч рублей, чем лишиться свободы
Александр ШТААЛЬ
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Приставы в Комсомольске эффективно «испугали» должникаПриставы в Комсомольске эффективно «испугали» должникаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Житель Комсомольска-на-Амуре должен был заплатить штраф за хранение наркотиков в сумме 20 тысяч рублей. Однако время шло, а деньги от горожанина в казну так и не поступали. Тогда приставы решили действовать иначе и рассказали, что вместо штрафа мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы.

- Штраф мужчине назначил суд. Тогда нарушителя наказали за хранение масла каннабиса. Наркотическое средство у него нашли во время личного досмотра. Нарушителю дали время для оплаты, но денег от него так и не дождались, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда приставам пришлось прибегнуть к более действенным мерам. Они предупредили должника, что если долг не будет погашен, то у него есть все шансы лишиться свободы. Должник испугался и все-таки решил не доводить до тюрьмы. Требуемую сумму от него получили в полном объеме, исполнительное производство закончили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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