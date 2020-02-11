Ученики в Хабаровском крае сделают видео о своих школьных обедах
В Хабаровском крае объявили о конкурсе «Школьный обед». Суть этого мероприятия сводится к сбору видеороликов о том, чем и как питаются ученики в регионе. Подобный подход поможет привлечь внимание к качеству питания детей, взрослые смогут посмотреть на ситуацию глазами детей.
- Школьникам до 14 февраля 2020 года надо сделать краткий видео обзор о своих школьных обедах. Приветствуется творческий подход. Видео должно вызывать интерес у молодежной аудитории. Далее готовый ролик надо выложить на свой канал в TikTok с хештегом #ШкольныйОбед и подписаться на аккаунты Фронтовых новостей и Российского движения школьников в TikTok, - рассказали в пресс-службе РО ОНФ по Хабаровскому краю.
Итог конкурса подведут 29 февраля 2020 года. Отличившемуся автору видео вручат стедикам для телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU