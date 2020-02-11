Ученики в Хабаровском крае сделают видео о своих школьных обедах

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:53:04+03:00

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В Хабаровском крае объявили о конкурсе «Школьный обед». Суть этого мероприятия сводится к сбору видеороликов о том, чем и как питаются ученики в регионе. Подобный подход поможет привлечь внимание к качеству питания детей, взрослые смогут посмотреть на ситуацию глазами детей.

- Школьникам до 14 февраля 2020 года надо сделать краткий видео обзор о своих школьных обедах. Приветствуется творческий подход. Видео должно вызывать интерес у молодежной аудитории. Далее готовый ролик надо выложить на свой канал в TikTok с хештегом #ШкольныйОбед и подписаться на аккаунты Фронтовых новостей и Российского движения школьников в TikTok, - рассказали в пресс-службе РО ОНФ по Хабаровскому краю.

Итог конкурса подведут 29 февраля 2020 года. Отличившемуся автору видео вручат стедикам для телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU