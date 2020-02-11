В музее Комсомольска представят работы 10-ти гениев Эпохи Возрождения

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:29:13+03:00

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В Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре представят работы 10-ти гениев Эпохи Возрождения. Посетители выставки смогут своими глазами увидеть творения, созданные Микеланджело, Рафаэлем, да Винчи, Тицианом. Экспозиция откроется 22 февраля и будет работать до 28 марта.

- На выставке представят 10 величайших итальянских художников эпохи Возрождения, перехода от Раннего, Высокого к Позднему Ренессансу. Будет звучать классическая и оперная музыка. Огромные полотна будут двигаться, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

При организации выставки использовали современные проекционные технологии и анимации. Суть их сводится к тому, чтобы на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки показать творения великих мастеров, создать подходящую атмосферу. Выставка будет работать по графику: вторник, среда, четверг, пятница с 10:00 до 18:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00. Понедельник - выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU