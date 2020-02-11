«Поздравьте! Не вычистили!»: в хабаровском музее показали очень позитивную скульптуру

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:14:41+03:00

Русский автор этого шедевра в свое время получил дельный совет от скульптора Огюста Родена

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В Дальневосточном художественном музее приоткрыли завесу тайны – рассказали об одном из экспонатов, который хранится в фондах. Речь идет о скульптуре «Поздравьте! Не вычистили!» Иннокентия Жукова. Ироничная работа способна вызывать улыбку, настраивает на позитивный лад.

- Иннокентий Николаевич родился в Забайкальском крае, учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, откуда его исключили за революционную деятельность. Иннокентия Жукова выслали сначала в Псков, потом в Нерчинск. Позже он вернулся в университет, но был снова арестован, однако обучение успел окончить. Преподавал географию, работал воспитателем. В этот период он начал заниматься скульптурой. Его называли самоучкой, - рассказали в Дальневосточном художественном музее.

Позже Иннокентий Жуков жил в Германии, Австро-Венгрии, Франции, а в Париже ему удалось встретиться с легендарным скульптором Огюстом Роденом. Русский самоучка хотел стать учеником мастера, но тот решил, что лучшим мэтром для Иннокентия Николаевича будет сама природа. К слову, Жуков создавал работы на социально-политические темы, бичуя мещанский быт. Большинство произведений выполнены с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU