В Хабаровске обустроят новую дорогу и назовут ее в честь Героев Пассаров
В Хабаровске собираются обустроить новую дорогу недалеко от микрорайона «Ореховая сопка». Предполагается, что эту трассу назовут в честь Героев Пассаров. Дорога соединит улицы Совхозную и Трехгорную. Пока на месте будущей дороги красуется пустырь.
- На сегодняшний день идет предпроектная подготовка. Специалисты изучают трассировку, варианты присоединения дороги к улице Совхозной и Трехгорной. Разработкой проекта займутся в ближайшее время, - рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.
К слову, в планах на ближайшие годы расширить улицу Совхозную и проложить Восточную дуговую магистраль, которая пройдет от улицы Воронежской через Совхозную и присоединится к Карла Маркса в районе Выборгской. Протяженность этого объекта составит немногим более шести километров.
ИСТОЧНИК KP.RU