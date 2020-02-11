11 Февр. 2020 2020-02-11T09:23:02+03:00

В Хабаровске обустроят новую дорогу и назовут ее в честь Героев Пассаров Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске собираются обустроить новую дорогу недалеко от микрорайона «Ореховая сопка». Предполагается, что эту трассу назовут в честь Героев Пассаров. Дорога соединит улицы Совхозную и Трехгорную. Пока на месте будущей дороги красуется пустырь.

- На сегодняшний день идет предпроектная подготовка. Специалисты изучают трассировку, варианты присоединения дороги к улице Совхозной и Трехгорной. Разработкой проекта займутся в ближайшее время, - рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

К слову, в планах на ближайшие годы расширить улицу Совхозную и проложить Восточную дуговую магистраль, которая пройдет от улицы Воронежской через Совхозную и присоединится к Карла Маркса в районе Выборгской. Протяженность этого объекта составит немногим более шести километров.

ИСТОЧНИК KP.RU