Недобрые хозяева после рыбалки бросили пса на севере Хабаровского края

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:12:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обычного домашнего пса любители поудить взяли собой на рыбалку в Де-Кастри. Привезли собаку на большой машине. А когда добыли корюшки сколько надо, отправились восвояси, бросив бедное животное на произвол судьбы. Однако фортуна повернулась к псу лицом - в доме, где квартировали недобрые хозяева, оказались вполне добродушные жильцы.

- Они оставили пса здесь. В нашем дворе. Видимо, чтобы оповестил их, когда корюшка пойдет снова, только телефон ему не оставили. Зима здесь - она суровая, но мир не без добрых людей. Пса кормили всем двором, назвали его Шариком. Дети его любят, тягают за уши, обнимают, но даже если схватят за хвост, он только лизнет в ответ, - рассказывает одна из жительниц дома.

Пес очень часто воет. Это один из признаков того, что ему одиноко и обидно. Он ждет, что его хозяева вернутся и заберут домой. Жителей края убедительно просят бережно обращаться со своими питомцами. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили.

ИСТОЧНИК KP.RU