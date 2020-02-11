Хабаровск готовится к масштабному озеленению

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:11:24+03:00

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В Хабаровске идет подготовка к весенним посадкам. В планах озеленителей высадить на улицы города три тысячи 200 древесных саженцев и полторы тысячи кустарников. Работы развернутся во всех районах города.

- К слову, 30 процентов посадочного материала - это цветущие деревья: абрикос, груша, яблоня, боярышник и липа. Еще 30 процентов - это лиственница, сосна и ель. Оставшиеся 40 процентов - это лиственные деревья, среди которых дуб, ясень, серебристый тополь, рябина, - рассказала Зоя Русина, и.о. директора МБУ «Горзеленстрой».

В планах озеленить поселок Горького, площади Блюхера, скверы Гастелло и «Города воинской славы», парк ДОФ, Матвеевское шоссе, улицы Карла Маркса, Истомина, Синельникова, Ломоносова, Краснореченской, Чкалова, Уссурийский и Амурский бульвары. Озеленители будут орудовать лопатами, пилами и топорами. Так, санитарные рубки проведут на нечетных сторонах улицы Карла Маркса и Матвеевского шоссе на участке от остановки «Выборгской» до аэропорта. Взамен срубленных насаждений собираются высадить молодые деревца.

ИСТОЧНИК KP.RU