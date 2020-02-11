В ЕАО водителя лишил прав и свободы после смертельной аварии

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:10:15+03:00

Из материалов дела следует, что фигурант выехал на полосу встречного движения, а после происшествия скрылся

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В Еврейской автономии осудили водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Перед судом предстал 44-летний мужчина. Из материалов дела следует, что он в ночь на 6 августа 2019 года на автомобиле Toyota Mark II, двигаясь в сторону села Пронькино, выехал на сторону встречного движения. Как результат, его машина врезалась в другую иномарку. После происшествия водитель скрылся.

- В результате аварии пассажирка автомобиля Toyota Mark II погибла, а второй пассажир получил тяжкие телесные повреждения. На суде фигурант свою вину полностью признал и в содеянном раскаялся, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда водитель проведет в колонии-поселении шесть лет. Кроме того, мужчину лишили права управлять машиной на три года и обязали возместить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU