Комсомольск-на-Амуре получит деньги на благоустройство 50 дворов

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:32:35+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре рассчитывают освоить 124,1 миллион рублей на благоустройство 50 дворов. Предложения по перечню дворов подготовили в администрации города и Минэкономразвития. Финансирование получат в рамках механизма «Единой субсидии».

- На выделенные средства предстоит отремонтировать асфальтовое покрытие проезжих частей дворовых территорий и междворовых проездов. Работы должны начаться и закончиться в 2020 году, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на Дальнем Востоке 58 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 миллионов населения макрорегиона, что составляет 81 процент от численности всех дальневосточников. До 2021 года из федерального бюджета выделили 94,3 миллиарда рублей. На эти деньги планируют построить 19 больниц и 52 фельдшерско-акушерских пункта, 33 школы и детских сада, 30 спортивных комплексов, 21 центр культуры. Также собираются восстановить и капитально отремонтировать 326 объектов социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU