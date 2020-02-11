11 Февр. 2020 2020-02-11T12:08:55+03:00

В Биробиджане после карантина заработали почти все школы Фото: администрация Биробиджана

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В Биробиджане после карантина заработали почти все школы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Учащиеся, у которых диагностировали ОРВИ, выздоровели и приступили к занятиям.

По последним данным, в штатном режиме с сегодняшнего дня работают школы №» 6 и 10. Карантинные мероприятия продолжаются в образовательных учреждениях №№ 8 и 10. Мониторинг ситуации в школах продолжается.

Отметим также, что в областной столице продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в помещениях закрытого типа. Ограничение не распространяется на учреждения культуры, где должны проводить комплекс мероприятий - проветривать помещения, использовать дезинфицирующие средства.

Напомним, по данным на утро 31 января, приостановили занятия в городских школах №№5, 7, 14, 16 и в специальной коррекционной школе. Также отправили домой учеников 25 классов. Из них шесть в гимназии №1, три в школе №6, четыре в школе №8, один в школе №10 и 14 в школе №11.

ИСТОЧНИК KP.RU