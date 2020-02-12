2020-02-12T01:06:07+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 февраля 2020 года: днем до 0, небольшой снег

Неожиданное потепление принесет слабые осадки на всю территорию края
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 12 февраля 2020 года: днем до 0, небольшой снегПогода в Хабаровске на 12 февраля 2020 года: днем до 0, небольшой снегФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -1-3.

В Хабаровске небольшой снег, температура ночью от -12 до -14, днем от 0 до -2, ветер южный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 12 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой мокрый снег. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -5-7.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -10-12.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -14-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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