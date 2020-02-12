В Хабаровском крае многодетные семьи получат 450 земельных участков

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:24:07+03:00

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В Хабаровском крае многодетным семьям в 2020 году бесплатно предоставят в собственность 450 земельных участков. Напомним, к многодетным относятся родители, которые воспитывают трех и более детей. К слову, в регионе 11 тысяч семей из этой категории уже получили землю.

- Участки в этом году предоставляют практически во всех муниципальных районах, кроме Аяно-Майского, Ванинского, Охотского, Тугуро-Чумиканского и имени Полины Осипенко. Самое большое количество наделов собираются выделить в Хабаровском районе. Также популярными среди состоящих на учете многодетных семей остаются города Хабаровск (80) и Комсомольск-на-Амуре (30), а также Комсомольский район (20), - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На выделенной земле семьи могут строить индивидуальное жилье, вести крестьянско-фермерское или личное подсобное хозяйство, заниматься садоводством и огородничеством. При этом семьи могут самостоятельно сформировать земельный участок и получить его в собственность вне общей очереди. Для этого надо подготовить схему расположения, межевание, подать в орган местного самоуправления заявление о согласовании участка. Проведение кадастровых работ осуществляется за счет собственных средств граждан.

Семьи имеют право при постановке на учет изменить местоположение участка или вид его использования. Заявления принимают в краевом министерстве имущественных отношений по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 409, телефон (4212) 75-42-24. Также документы принимают в МФЦ или центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU