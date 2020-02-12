2020-02-12T05:23:01+03:00
Происшествия

В Хабаровске нашли подозреваемую в телевизорной краже

По версии следствия, фигурантка продала технику, а на вырученные деньги купила алкоголь
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске нашли подозреваемую в телевизорной кражеВ Хабаровске нашли подозреваемую в телевизорной кражеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске раскрыли кражу телевизоров. По версии следствия, неизвестные пробрались в квартиру хабаровчанина и вынесли оттуда технику стоимостью 40 тысяч рублей. Во время разбирательств выяснилось, что фигурант в этом деле один, и это 31-летняя женщина.

- Полицейские установили, что подозреваемая проникла в жилье, подобрав ключ. Она нигде не работала, ранее не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама фигурантка рассказала, что похищенную технику продала случайному прохожему на улице Даниловского. Полученные деньги она потратила на покупку спиртных напитков. В отношении женщины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для нее может стать лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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