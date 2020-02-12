В Хабаровске 12 февраля три дома остались без холодной воды

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:22:01+03:00

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В Хабаровске сегодня утром, 12 февраля, без холодной воды остались жильцы трех домов. Причина временного неудобства - авария на водоводе. По предварительной информации, подачу ресурса ограничили в многоквартирниках №№ 8, 12 и 14 на улице Серышева.

Как отметили в городской администрации, отключений горячей воды и отопления в краевой столице не зафиксировали. Отметим также, что по состоянию на семь часов утра 12 февраля в городе не работали 29 лифтов. В минувшие сутки на городских улицах работали 82 единицы техники предприятий благоустройства. За неправильную парковку эвакуировали 24 автомобиля нарушителей. Ночью на дороги города вышли 22 специализированные машины. За сутки с городских улиц вывезли 702 кубометра снега.

Отметим также, что за прошедшие сутки в Хабаровске зафиксировали 23 дорожные аварии. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 840 раз. Сегодня утром в рейсы отправились 646 единиц городского общественного транспорта. Из них 36 трамваев, 20 троллейбусов и 590 автобусов. Еще 57 автобусов курсируют на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU