2020-02-12T05:20:51+03:00
Общество

В Еврейской автономии готовятся к борьбе с лесными пожарами

В региональном правительстве выделят субсидию на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии готовятся к борьбе с лесными пожарамиВ Еврейской автономии готовятся к борьбе с лесными пожарамиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Еврейской автономии готовятся к борьбе с лесными пожарами. Для этого уже составили план организационно-технических мероприятий. Также весной собираются перевести на усиленный режим Единую государственную систему по предупреждению ЧС. В марте планируют провести учения и тренировки для работников экстренных служб.

- В районах продолжат обновлять и создавать минерализованные полосы вокруг сел и деревень. Организуют контроль за очисткой сельхозугодий, покосов и территорий от мусора и сухой растительности. Особое внимание уделят поселку Кульдур, как единственному подверженному переходу лесных пожаров. Здесь надо расчистить территории от сухой травянистой растительности и мусора, привести в порядок источники наружного противопожарного водоснабжения, обновить защитные минерализованные полосы, - прокомментировал Владислав Бордунов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЕАО.

Введение особого противопожарного режима в отдельных муниципалитетах или по всей области будет зависеть от складывающейся обстановки с пожарами, классов пожарной опасности и погодных условий. На мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2020 году муниципалитетам выделят субсидии из бюджета правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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