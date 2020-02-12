Под Хабаровском ночью десантировались бойцы спецназа

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:19:24+03:00

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Под Хабаровском на аэродроме «Гаровка-2» ночью провели учебно-тренировочный сбор с группой специальной парашютной подготовки. Это были учения, во время которых также использовали новейшую парашютную систему «Арбалет-2».

- Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа перед прыжками прошли инструктажи по требованиям техники безопасности. Также для бойцов провели специальный курс укладки парашюта и безопасного приземления. Внимание уделили безопасному приземлению военнослужащих в ночное время суток, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Перед десантированием у каждого военнослужащего группы специальной парашютной подготовки проверили опознавательные приборы. Это нужно, чтобы парашютисты ориентировались в воздухе и во время приземления. Бойцы выполнили прыжки с борта вертолета Ми-8АМТШ соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО с высот 600, 800 и тысячи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU