2020-02-12T05:18:05+03:00
Общество

В Хабаровске дачников поддержат рублем

Речь идет о частичном возмещении расходов, связанных с ремонтом и реконструкцией дачных дорог, электрохозяйства и водоводов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске дачников поддержат рублемВ Хабаровске дачников поддержат рублемФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске дачников поддержат рублем. Речь идет о 50-процентном возмещении расходов, связанных с ремонтом и реконструкцией дачных дорог, электрохозяйства и водоводов.

Большинство садоводов сегодня - это пенсионеры, которые не могут самостоятельно решить проблемы с ремонтом дорог, линий электропередач, систем водоснабжения, идущих к их участкам. Чтобы помочь им, в 2014 году запустили муниципальную программу развития и поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

- С начала действия программы объем бюджетных ассигнований на эти цели составил более трех миллионов рублей, - сообщил Олег Фомин, начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов. - С порядком предоставления субсидий можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.

К слову, с 2021 года начнет действовать новая пятилетняя программа «Стимулирование повышения эффективности деятельности садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ». Таким образом продолжат выделять муниципальные субсидии дачникам краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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