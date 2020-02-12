2020-02-12T05:31:47+03:00
Политика

Военные, совершающие уникальный переход от Хабаровска до Москвы, прибыли в Забайкальский край

Лыжники движутся к городу Нерченску
Александр ШТААЛЬ
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Военные, совершающие уникальный переход от Хабаровска до Москвы, прибыли в Забайкальский крайВоенные, совершающие уникальный переход от Хабаровска до Москвы, прибыли в Забайкальский крайФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные, задумавшие совершить уникальный переход из Хабаровска в Москву, уже добрались до Забайкальского края. Напомним, необычная спецоперация стартовала в Хабаровске 28 января. Участвовать в ней пожелали восемь гвардейцев-спецназовцев. Свой «подвиг» бойцы посвятили празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они намереваются пройти за 100 дней расстояние в восемь тысяч 492 километра.

- Военнослужащие Восточного военного округа пересекли границу Амурской области и Забайкальского края. Они уже миновали населенный пункт Могоча и движутся к городу Нерченску, куда планируют прибыть уже сегодня, 12 февраля, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что пока бойцы движутся по намеченному графику. Их не останавливают даже низкие температуры, с которыми им пришлось столкнуться на просторах Приамурья и Забайкалья. На подходах к Могоче, например, столбик термометра опустился ниже отметки в 40 градусов мороза. На этой неделе бойцы намерены добраться до Читы, а 14 февраля они поучаствуют в агитационной акции, посвященной уникальному переходу.

Военные, совершающие уникальный переход от Хабаровска до Москвы, прибыли в Забайкальский край.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

ИСТОЧНИК KP.RU

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