Военные, совершающие уникальный переход от Хабаровска до Москвы, прибыли в Забайкальский край
Военные, задумавшие совершить уникальный переход из Хабаровска в Москву, уже добрались до Забайкальского края. Напомним, необычная спецоперация стартовала в Хабаровске 28 января. Участвовать в ней пожелали восемь гвардейцев-спецназовцев. Свой «подвиг» бойцы посвятили празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они намереваются пройти за 100 дней расстояние в восемь тысяч 492 километра.
- Военнослужащие Восточного военного округа пересекли границу Амурской области и Забайкальского края. Они уже миновали населенный пункт Могоча и движутся к городу Нерченску, куда планируют прибыть уже сегодня, 12 февраля, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Отметим также, что пока бойцы движутся по намеченному графику. Их не останавливают даже низкие температуры, с которыми им пришлось столкнуться на просторах Приамурья и Забайкалья. На подходах к Могоче, например, столбик термометра опустился ниже отметки в 40 градусов мороза. На этой неделе бойцы намерены добраться до Читы, а 14 февраля они поучаствуют в агитационной акции, посвященной уникальному переходу.
Военные, совершающие уникальный переход от Хабаровска до Москвы, прибыли в Забайкальский край.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
ИСТОЧНИК KP.RU