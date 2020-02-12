2020-02-12T05:51:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае девочек редко называют Катерина, Людмила и Нина

Такой вывод напрашивается по итогу зарегистрированных новорожденных в январе 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае девочек редко называют Катерина, Людмила и НинаВ Хабаровском крае девочек редко называют Катерина, Людмила и НинаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае подвели первые демографические итоги с начала 2020 года. Итак, в январе зарегистрировали около 1200 новорожденных. При этом девочек родилось больше, чем мальчиков: 587 и 578 соответственно. Родители чаще всего сыновей называют Артемами, а дочерей Софиями.

- В регионе зарегистрировали рождение 17 пар двойняшек. Среди новорожденных 468 первенцы, еще 216 малышей сделали своих родителей многодетными. Один ребенок стал девятым по счету в своей семье, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края. – Отметим также, что возраст родителей постепенно сдвигается в сторону увеличения. Так, отцами чаще становятся в возрасте 30-33 года, а матерями - 28-31 год.

Второе по популярности имя для девочек, которое выбирают родители, это Виктория, а на третьем месте – Алина. В крае единичные случаи, когда дочек называют Катерина, Людмила, Нина, Раиса и Дина. Среди мужских имен второе по популярности Александр, а на третьем месте имя Иван. Среди редких имен мальчиков - Аркадий, Борис, Георгий, Юрий, Прохор, Петр, Ян и Сашик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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