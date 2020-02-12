В Биробиджане расстреляли из ружья немого «свидетеля» лихой езды

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:18:58+03:00

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В Биробиджане полицейские получили сообщение о том, что неизвестный повредил камеру видеофиксации, установленную в районе улицы Биршоссе 12 километр. Стражи порядка выехали на место и обнаружили, что некто не просто вывел из строя оборудование, он жестоко расстрелял его, по все видимости, из охотничьего ружья.

- Подозреваемого в этом злодействе установили по горячим следам. Это был ранее не судимый 43-летний житель Биробиджана. Мужчину не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Сам фигурант во всем сознался. Он рассказал, что расстрелял камеру в порыве эмоций после того, как получил очередной штраф. Со слов фигуранта, он взял ружье и ночью отправился расправляться с ненавистным оборудованием. Подозреваемый выстрелил несколько раз в прибор. Ущерб от его действий пока устанавливают, а в отношении самого фигуранта уже возбудили и расследуют уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU