Полицейским пришлось в срочном порядке встретить рейс «Николаевск-на-Амуре - Хабаровск»

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:09:44+03:00

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В хабаровском аэропорту полицейским пришлось срочно встретить рейс «Николаевск-на-Амуре-Хабаровск». На борту самолета находилась женщина, которая никак не хотела подчиниться общим правилам и позволила себе закурить, несмотря на протесты со стороны экипажа. Тогда о нарушительнице сообщили транспортным полицейским, которые не только встретили 33-летнюю пассажирку, но и проводили ее в дежурную часть.

- В отношении нарушительницы уже составили административный протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Разбирательства по этому инциденту продолжаются, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах. Пожалуйста, не забывайте о том, что табачный дым вреден для здоровья. Не лишайте других людей права дышать чистым воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU