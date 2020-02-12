2020-02-12T09:16:00+03:00
Общество

В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский сад

Сейчас дети вынуждены находиться в деревянном здании, которое построили 40 лет назад
Александр ШТААЛЬ
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В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский садВ селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский садФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский сад. На этом акцентировал внимание Сергей Фургал во время своего визита в район имени Полины Осипенко. Сначала глава региона посетил местную школу, а потом наведался и в детский сад.

- Он занимает два здания, учреждение посещают 135 воспитанников. Одноэтажные деревянные помещения построили более 40 лет назад. Сегодня в них нет оборудованного по санитарным нормам пищеблока, расположенного в отдельно стоящем здании, которое раньше было обычным жилым домом. Есть и проблемы с туалетными комнатами, отсутствуют умывальные раковины, душевые поддоны и детская ванная, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что по поручению губернатора строительство нового детского сада в селе внесли в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Этот объект оценивают примерно в 240 миллионов рублей. В планах сдать детский сад в ноябре 2021 года. Однако власти не теряют надежду найти возможность сдать его раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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