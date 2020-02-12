В Комсомольске разыскивают двух подозреваемых в кражах

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:02:11+03:00

Жителей убедительно просят сообщить, если есть информация о том, где они могут находиться

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Полицейские в Комсомольске -на- Амуре обращаются к горожанам с просьбой о помощи. На фотографиях изображены люди, которые сейчас находятся в розыске по подозрению в серии краж. Если вы знаете, кто эти люди и где они могут находиться, пожалуйста, как можно быстрее сообщите данные об этих фигурантах в полицию.

Если вы знаете, кто эти люди и где они могут находиться, пожалуйста, сообщите данные в полициюФото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Информацию от населения принимают по телефонам 8-924-926-91-60 или 102. Конфиденциальность гарантируется. Разбирательства по уголовному делу, фигурантами которого эти люди стали, продолжаются, - прокомментировали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметит, что только общими усилиями получится сделать нашу жизнь безопаснее и комфортнее. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужих бед, в данном случае от бед тех, кто лишился своего имущества. Помогите найти подозреваемых, сообщив об их месте нахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU