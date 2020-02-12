Нуждающихся в жилье биробиджанцев приглашают на перерегистрацию

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:23:47+03:00

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Жителей Биробиджана, нуждающихся в жилых помещениях, приглашают на перерегистрацию. Тем гражданам, кто уже состоит на учете, напоминают, что для этого нужно в срок до 1 апреля 2020 года обратиться в мэрию.

- Консультации для горожан по этому вопросу проводят в отделе по учету и распределению жилой площади мэрии города. Адрес: Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 22. Приемные дни: понедельник, вторник с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Более подробная информация по телефонам 2-25-51 и 2-27-02, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, перерегистрация - это стандартная процедура, необходимая для того, чтобы скорректировать данные в списке нуждающихся в жилье. Горожан убедительно просят обращаться за переоформлением и консультациями в обозначенные сроки во избежание досадных ситуаций, когда специалистов, например, не окажется на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU