В Хабаровском крае «Коварной конфетой» прошлись по сознанию школьников

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:12:37+03:00

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В школах Хабаровского края реализовали социальный проект «Коварная конфета». Учащимся с помощью театрального подхода рассказали о неприглядной стороне вредных привычек. При этом ни разу не употребили слова «наркотики» и «наркомания».

- В рамках проекта в 2019 году провели более 20 тематических кукольных спектаклей в школах Хабаровского края. Постановки были по мотивам государственной антинаркотической сказки «Сладкая ловушка». Сюжет построили так, что дети сами понимали, что «коварные конфетки» - это наркотик, а болезнь, которая появилась у главной героини - наркомания, - рассказали в Главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

Юные зрители сами сделали выводы о положительных и отрицательных жизненных моментах героев спектакля и о пользе здорового образа жизни. После спектаклей для ребят организовали информационные и просветительские беседы. В качестве спикеров выступали сотрудник УМВД России по Хабаровскому краю и врач психиатр-нарколог.

К слову, проект реализовали благодаря деньгам, полученным на краевом конкурсе субсидий для СОНКО.

ИСТОЧНИК KP.RU